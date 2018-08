Anzeige

Bad SchussriedErstmals laden 23 Stationen entlang der Oberschwäbischen Barockstraße von diesem Samstag bis zum 19. August ins „Himmelreich des Barock“ein. Zahlreiche Prachtbauten aus dem 18. Jahrhundert in Oberschwaben, im Allgäu und im schweizerischen St. Gallen werden während der ersten „BAROCKwoche“ zum Schauplatz von besonderen Führungen mit und ohne Kostüm, von Konzerten und Degustationen.

So führt in Bad Schussenried der „fliegende Pater Mohr“ durchs Kloster und im Neuen Schloss Tettnang sind es Gräfin inklusive Zofe, die Besucher in ihre Lebenswelt eintauchen lassen. Eine Kriminalgeschichte des 18. Jahrhunderts wird bei der Erlebnisführung „Von Bettlern, Buabaspitzle und Barock“ in Wangen lebendig – Grusel und Schrecken inbegriffen. Und im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach lassen 30 historische, oberschwäbische Wohn- und Wirtschaftsgebäude vergangene Zeiten lebendig werden.

Auch viele Restaurants entlang der Oberschwäbischen Barockstraße servieren während der Aktionswoche opulente Menüs, deren Rezepturen wie zum Beispiel „Nonnenfürzle“ aus historischen Kochbüchern der Zeit stammen. Einige Orgelkonzerte mit Musik des 18. Jahrhunderts sowie Kirchenführungen in den barocken Basiliken und Klöstern stehen ebenfalls auf dem Programm und bringen Besuchern die Zeit von Barock und Rokoko ganz nah.

Stationen der „BAROCKwoche“ finden sich in Roggenburg, Oberstadion, Bad Wurzach, Wolfegg, Wangen, Tettnang, Friedrichhafen, Ravensburg, Weingarten, Bad Waldsee, Bad Schussenried, Bad Buchau, Memmingen, Ottobeuren, Kempten, Mengen, Sigmaringen, Messkirch, Wald, Pfullendorf, Ostrach, Salem und St.Gallen (Schweiz).

Die Oberschwäbische Barockstraße ist 760 Kilometer lang, umfasst vier Routen und über 50 Barockerlebnisstationen. 2016 feierte sie ihr 50-jähriges Bestehen und gehört damit zu Deutschlands ersten Ferienstraßen. Entlang der Route warten Klöster, Abteien und Kirchen, prunkvolle Schlösser und Adelssitze sowie eine ausgeprägte barocke Landschaft. Auch der Klang der barocken Orgeln, Köstlichkeiten barocker Tafeln, Bier als Volksgetränk Nummer eins und die besondere oberschwäbische Lebensart gehören dazu.kd

Mehr Info gibt es bei der Oberschwaben Tourismus GmbH, Neues Kloster 1, Bad Schussenried, Tel. +49 7583 92638-0 oder www.himmelreich-des-barock.de