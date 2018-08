Anzeige

MarkgröningenDer Markgröninger Schäferlauf ist eines der ältesten Volksfeste der Region und blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 1651 wird er Jahr für Jahr rund um den Bartholomäustag am 24. August zu Ehren des Schutzpatrons der Schafhirten abgehalten. Dieses Jahr wird noch bis einschließlich Montag (27. August) gefeiert.

Etwa 100 000 Gäste werden jedes Jahr zum Schäferlauf erwartet. Zum historischen Festumzug am Samstag (ab 12.45 Uhr) und am Sonntag (ab 13.15 Uhr ) von der Innenstadt bis zum Stoppelfeld haben sich Trachtengruppen aus Markgröningen und der Umgebung angesagt. Höhepunkt des Festes ist der Schäferlauf am Samstag und am Sonntag (jeweils ab 13.45 Uhr) auf dem Stoppelfeld am Stadtrand Markgröningens. Darüber hinaus herrscht in der gesamten Stadt buntes Markttreiben. Seinen krönenden Abschluss hat das Fest am Montag um 21.30 Uhr mit einem großen Feuerwerk beim Vergnügungspark.

Eine Festplakette für die Innenstadt kostet 4 Euro. Plakettenpflicht gilt ab 16 Jahren. Im Plakettenpreis enthalten ist der Eintritt auf dem Stoppelfeld am Sonntag. Tribünenplätze kosten am Samstag 6 Euro (nicht überdacht) und 11 Euro (überdacht). Am Sonntag freier Eintritt mit Festplakette aufs Stoppelfeld, solange Plätze frei sind. Ohne Festplakette ist der Zutritt zur Innenstadt an diesem Samstag zwischen 8 und 15 Uhr und am Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr nicht gestattet. Schankzeiten an diesem Freitag von 14 bis 2 Uhr, am Samstag von 8 bis 3 Uhr, am Sonntag von 8 bis 1.30 Uhr und am Montag von 12 bis 1.30 Uhr.

Der Krämermarkt in der Innenstadt ist von heute (14 Uhr) bis Montag (1.30 Uhr) geöffnet. Der historischer Handwerkmarkt mit Vorführung im Hof und in der Halle des Helene-Lange-Gymnasiums beim Oberen Tor findet von morgen (9.30 bis 21.30 Uhr) bis Sonntag (10 bis 21.30 Uhr) statt. Der große Schäfermarkt an der Unterriexinger Straße beim Oberen Tor bietet morgen von 8.30 bis 21.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21.30 Uhr viele Produkte aus der Schäferei, einen Streichelzoo mit verschiedenen Schafrassen, Vorführungen der Schafschur sowie Spezialitäten aus der Schäfer-Küche.

Ebenfalls an der Unterriexinger Straße beim Oberen Tor gibt es von heute bis Montag auch wieder den großen Vergnügungspark. Geöffnet heute von 15 bis 24 Uhr, morgen von 10.30 bis 1 Uhr, am Sonntag von 10.30 bis 24 Uhr und am Montag von 14 bis 24 Uhr. Am Montag ist zwischen 14 und 19 Uhr Familiennachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen.kd

www.schaeferlauf.de