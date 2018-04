Anzeige

Wer wäre nicht gerne einmal Frei wie ein Vogel? Ermöglicht wird dieses Gefühl durch einen Rundflug mit einem Heißluftballon. Ein wahres Erlebnis für Jung und Alt, denn schließlich ist man für die Erfüllung von Träumen oder Wünschen nie zu alt. Besonders das Gebiet um und in Baden-Württemberg lohnt sich für eine Ballonfahrt. Denn neben zahlreichen schönen Städten die es aus der Luft zu entdecken lohnt, kann mit einem Heißluftballon auch über die Schwäbische Alb, den Schwarzwald, den Bodensee oder über den Nördlinger Ries geschwebt werden.



Das besondere an einer Ballonfahrt

Da es sich hierbei um ein einzigartiges Erlebnis handelt, eignet sich in etwa eine Ballonfahrt als Geschenk für viele verschiedene Anlässe. Das Entdecken der Landschaft und Natur aus der Vogelperspektive steht hierbei ganz klar im Vordergrund. Das ruhige dahin schweben über Berge, Täler, Flüsse, Felder und Seen hat aber auch eine beruhigende und entspannende Wirkung. Zu dem kann dieser Ort der Zweisamkeit auch für ganz spezielle Anlässe wie einen Heiratsantrag genutzt werden.



Die schönsten Orte

Generell lohnt es sich auch Städte mit dem Heißluftballon zu entdecken. Bei einer Ballonfahrt über Stuttgart können in etwa der Birkenkopf oder Killesbergturm sowie der Schlossplatz, die Mercedes Benz Arena und viele weitere Wahrzeichen betrachtet werden. Das Straßennetz einer Großstadt wie Karlsruhe oder Mannheim ist aus der Luft betrachtet ein wahres Phänomen. Während Bayern mit dem Chiemsee zu einer Ballonfahrt einlädt, kann in Baden-Württemberg die luftige Höhe entlang des Rheins oder des Obersee-Bodensee genossen werden.

Wälder und Berge, Natur pur, können hingegen im Schwarzwald und bei einem Flug über die Schwäbische Alb gefunden werden.

Wer sich vor Kälte nicht fürchtet der kann auch eine Ballonfahrt in den Wintermonaten wagen. Bei klarem Himmel und Sonnenschein kann so ein zauberhafter Blick über die Winterlandschaft gewonnen werden. Die schönsten Gebiete für einen winterlichen Rundflug sind hierbei das Allgäu und natürlich die Alpen.



Vor der Buchung informieren

Wer sich für eine Ballonfahrt entschieden hat, der ist im nächsten Schritt um eine Buchung bemüht. Denn neben der Wahl des richtigen Ortes für eine Ballonfahrt, ist auch das Unternehmen ausschlaggebend für ein einzigartiges Erlebnis. Das Unternehmen muss eine Genehmigung durch das Luftfahrbundesamt aufweisen und sollte auf eine mehrjährige Erfahrung zurückblicken können.

Natürlich ist auch der Leistungsumfang der Ballonfahrt abzuklären. Die Preise der Ballonfahrt unterscheiden sich nach ihrer Flugzeit. Im besten Fall sollte diese mehr als eine Stunde betragen, damit der Flug auch wirklich genossen werden kann. Auch auf zusätzliche Leistungen wie ein Gläschen Sekt in luftiger Höhe, der Transport zum Ballon oder auch auf ein Foto-Shooting sollte geachtet werden. Zusätzliche Kosten für Treibstoff oder andere Aufschläge werden gerne erst im Nachhinein zum Komplettpreis hinzuaddiert.