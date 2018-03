Anzeige

Von all den reizvollen Städten im barocken Oberschwaben ist Ravensburg eine der interessantesten. Sie liegt im Schussental, nicht weit entfernt vom Bodensee, der das lokale Klima maßgeblich bestimmt. Wenn der Bodensee zufriert, hält der Winter dort länger an. Wenn später die vom See heraufziehenden wärmeren Luftschichten auf die kältere Umgebungsluft treffen, wabert in Ravensburg, was nicht selten der Fall ist, dichter Nebel. Bei Föhn freuen sich die einen über die prächtige Fernsicht, die anderen klagen über Kopfweh.

Markanter „Mehlsack“

Ravensburg, urkundlich erstmals im Jahr 1088 erwähnt, war bis 1803 eine freie Reichsstadt. Da sie auch in den großen Kriegswirren von Zerstörungen verschont blieb, zeigt sich die Altstadt bis heute als malerische Idylle mit schmucken Häusern, prächtigen Kirchen sowie mittelalterlichen Wehrtürmen und Toren. Deshalb wurde Ravensburg in früheren Jahren auch als „schwäbisches Nürnberg“ bezeichnet. Die schwäbische Linie der Welfen hatte hier einst ihre Stammburg, und vielleicht rührt von ihnen der Name Ravensburg her, denn ihrer schwarzen Haare wegen wurden die Welfen im Volksmund „Raben“ genannt. Der letzte Rabe, pardon Welfe, am Ort, Welf VI., vermachte Ravensburg seinem prominenten Neffen, dem Staufer Friedrich I. Barbarossa. Sein anderer Neffe, Heinrich der Löwe, Herzog von Bayern und Sachsen, von dem es heißt, er sei 1129 auf der Ravensburg - der heutigen Veitsburg oberhalb der Altstadt - geboren, ging leer aus. Seit Barbarossa gehörte Ravensburg zum Hausbesitz der Staufer.

Die Legende besagt, Konradin, der letzte Staufer, sei von hier aus zu seinem verhängnisvollen Italienzug aufgebrochen, der in Neapel mit seiner Enthauptung endete. Der Untergang der Staufer bedeutete auch das Ende des Herzogtums Schwaben als politische Körperschaft. Ravensburg verwaltete sich danach selbst. Auf der Burg residierte der Reichslandvogt von Schwaben als Interessenvertreter des Königs. Um die Vorgänge des politischen Gegners in der Reichsburg besser überwachen zu können, erbaute die Reichsstadt auf der höchsten Erhebung einen 51 Meter hohen Turm, den St. Michaels-Turm, den heute kein Ravensburger mehr unter diesem Namen kennt. Der markante Rundturm, das Wahrzeichen der Stadt, heißt allgemein nur „Mehlsack“, weil er in mehlweißer Farbe getüncht ist. Die Vermutung, der Turm sei einst vielleicht als Mehlspeicher genutzt worden, hält einer historischen Überprüfung nicht stand. Der im italienischen Renaissancestil errichtete benachbarte Blaserturm ist ebenfalls genau 51 Meter hoch.

Der schwäbische Bürgerfleiß brachte der kleinen Reichsstadt Wohlstand und Reichtum. Im späten Mittelalter entstand die Große Ravensburger Handelsgesellschaft, die sich bald zum größten Privathandelsunternehmen mit Filialen in ganz Europa entwickelte. Doch um 1530 ging es mit ihr rapid zu Ende. Das Management, wie man heute sagen würde, hatte die wirtschaftliche Bedeutung der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus ebenso wenig berücksichtigt, wie das Aufkommen der mächtigen Augsburger Han-delsdynastien der Fugger und Welser.

Konfessionelle Parität

Und erschwerend kam noch hinzu, dass die Reformation die Gesellschaftsmitglieder der Großen Ravensburger Handelsgesellschaft in zwei unversöhnliche Lager spaltete. Geblieben von der Handelsgesellschaft ist nur noch ihr einstiger Sitz im ältesten Gebäude der Stadt.

Nach der Einführung der Reformation, bei der sich die Lutheraner gegen die Anhänger Zwinglis durchsetzten, kam es in Ravensburg zu einem paritätischen Regierungssystem. Das entsprach dem Westfäli-schen Friedensvertrag von 1648, der vorschrieb, dass in jenen Städten die konfessionelle Parität einzuführen sei, in denen zwei etwa gleich mächtige Religionen existierten. Das galt nicht nur für Ravensburg, sondern auch für Augsburg, Biberach und Dinkelsbühl. Dort mussten alle städtischen Ämter und Stellen, damit endlich Ruhe und Frieden einkehrten, mit der gleichen Zahl von Katholiken und Protestanten besetzt werden. Das war noch ein Arbeitsbeschaffungsprogramm!

Rutenfest steht vor der Tür

Wenn die Ravensburger feiern, dann feiern sie richtig, zum Beispiel das Rutenfest, das sich kurz vor den Sommerferien über fünf Tage dahinzieh, dieses Jahr vom 20. bis 24. Juli. Ein Fahnenmeer in den städtischen Farben Blau-Weiß beherrscht das Stadtbild optisch, akustisch besorgt das eine Vielzahl von Trommlergruppen und Fanfarenzügen. Das Rutenfest geht auf einen Brauch aus dem Jahr 1459 zurück, in dem erstmals Schüler mit ihren Lehrern ins Grüne zogen, um dort die für die Züchtigung gebräuchlichen Ruten zu schneiden. Obwohl die Rute bei den Schülern nicht gerade beliebt war, wurden doch die „Rutengänge“ als Schulausflüge gefeiert.

Ravensburg hat 50 000 Einwohner, liegt 450 Meter hoch und war im Mittelalter sogar Weinbaugemeinde. Nach und nach hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass Obst und Hopfen dort besser gedeihen als etwa Weißburgunder. Weltberühmt geworden ist die Stadt durch die Ravensburger AG, die gute Gesellschaftsspiele und Puzzles sowie Kinder- und Jugendbücher produziert.

Sehenswertes

Auch die Ravensburger Umgebung ist sehenswert, zum Beispiel Steinhausen, Ortsteil von Bad Schussen-ried, mit der schönsten Dorfkirche der Welt. Interessant ist auch das benachbarte Weingarten mit der prächtigen Basilika St. Martin. Nicht weit entfernt ist Bad Buchau mit dem Federsee sowie das Wurzacher Ried mit seinen Hochmoorflächen und Zwiefalten mit dem barocken Münster und dessen bombastischer Rokoko-Innendekoration.