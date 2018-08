Anzeige

WernauEin Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos – schrieb schon der unter dem Namen Loriot bekannte Humorist Vicco von Bülow. Wer also auf den Hund – genauer auf den Mops – gekommen ist und Spaß an skurrilen Veranstaltungen hat, der sollte sich an diesem Wochenende das 7. Mops- & Bulldoggenrennen in Wernau auf keinen Fall entgehen lassen.

Seit 2013 treffen sich Liebhaber und Besitzer von Möpsen, Bulldoggen und Chihuahuas im Wernauer Neckartalstadion, um sich einem besonderen Wettkampf hinzugeben: dem Mopsrennen. Mit fünf Euro Startgeld ist „hund“ dabei. Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich am Renntag direkt an der Meldestelle im Stadion. Meldeschluss am Sonntag ist jeweils eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Rennens. Zutritt und Rennteilnahme ist nur für gesunde Hunde mit gültigem Impfpass möglich. Mitmachen dürfen Hunde ab vier Monaten.

Die Regeln sind einfach: Damit es nicht zu unliebsamen Kollisionen kommt, läuft jeder Vierbeiner einzeln. Die kleinen Hunde müssen dann eine Strecke von 50 Metern hinter sich bringen. Die Zeit wird gestoppt. Wie die Tiere ins Ziel kommen, ist praktisch egal. So dürfen die Besitzer nebenher laufen und kräftig anfeuern, den Hund bis zur Ziellinie tragen und gegebenenfalls sanft hinüber schubsen oder hinter der Zielgeraden mit den tollsten Leckerlis locken. Am Samstag können Hunde aller Rassen am freien Training mit Zeitmessung kostenlos teilnehmen. Zum Rennen am Sonntag sind nur die ausgeschriebenen Rassen zugelassen. Ein Rennen wird gestartet, wenn mindestens fünf Starter gemeldet sind.

Neben dem Rennen haben sich auf dem Gelände rund 20 Aussteller, die Infos und Produkte wie „Hochwertige Kauartikel in Metzgerqualität“ rund um Mops und Co. anbieten. Auch die mobile Tierrettung stellt sich auf einer Sonderfläche vor. Laut Veranstalter kommen jedes Jahr bis zu 3000 Besucher zu dem Mopsevent. Und auch an tierischen Anmeldungen mangelt es nicht: Die Vierbeiner kommen nicht nur aus der Region sondern aus ganz Deutschland und teilweise sogar aus dem angrenzenden Ausland.

Am Samstag ist inklusive Rahmenprogramm der Eintritt frei. Geöffnet ist das Stadion ab 12 Uhr, bis 18 Uhr ist offenes Training. Am Sonntag (ab 10 Uhr, 1. Rennen 12.15 Uhr) bezahlen Erwachsene 7 Euro, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren 1 Euro. Kinder bis 5 Jahre sind frei. Eine Familienkarte für Familien mit drei oder mehr Kindern ist für 15 Euro zu erstehen. Parkflächen sind vorhanden. kd

