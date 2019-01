Anzeige

SindelfingenWieder einmal präsentiert eine exquisite Schar dem Publikum in der Messe Sindelfingen edle Kostbarkeiten: Auf der Antik & Kunst sollen und wollen die Besucher noch bis einschließlich Sonntag nach allen Regeln der Kunst verführt werden. Kunst für die Wand und fürs Ambiente, feinstes Porzellan und Silber, Meisterwerke alter Ebenisten und Juwelierskunst, warten wie ein ganz besonderer Reigen der Ästhetik auf Bewunderer und Käufer.

Das hochkarätige, von Experten jurierte Kunst- und Antiquitätenangebot sowie eine kompromisslose Qualitätsstrategie, für die vor allem Projektleiterin Birgit Strehler verantwortlich zeichnet, haben das anspruchsvolle Messeformat zu einem der bedeutendsten Termine der Szene in ganz Deutschland gemacht. „Unsere ausgewählten Aussteller sind ebenso wie wir höchsten Qualitätsstandards verpflichtet und reisen aus ganz Deutschland wie auch aus den Nachbarländern an“, erklärt Strehler, die selbst als Galeristin und Antiquarin in Sindelfingen tätig ist.

Beim Antikschmuck spannt sich der Bogen auf der Messe quer durch die ästhetischen Epochen. Ein Tipp der Projektleiterin: „Die Brosche erlebt derzeit ein glamouröses Comeback. Vom Rokokostück über die Kamee-Brosche bis hin zur extravaganten Stabbrosche aus der Jugendstilzeit bieten unsere Händler Lieblingsstücke vom Feinsten, und das nicht nur für höheren Kontostände.“ Nicht minder opulent sieht die Auswahl an Inventar fürs Domizil aus: Antikmöbel, Tafelsilber, hauchdünnes Bone China und kostbares Kristallglas glänzen mit Uhren, Leuchtern und Kunsthandwerk um die Wette. Sonderschauen sind der Botanischen Kunst sowie dem Nachlass eines Stuttgarter Freimaurer-Stuhlmeisters gewidmet.

Überirdisch im wahrsten Sinne des Wortes ist ein weiteres Exponat: Zu sehen ist ein Exemplar der weltberühmten Mondbriefe. Hintergrund ist der Mondflug Apollo 15: Als der im Juli 1971 ins All startete, befanden sich einige gestempelte Briefumschläge an Bord. Einer dieser Mondbriefe, genauer gesagt das Exemplar 5/100, wird auf der Messe zu sehen sein. Das gesamte Angebot der Messe wurde im Vorfeld von einem unabhängigen Expertenteam geprüft. Die Experten sind auch am Wochenenende vor Ort und bewerten mitgebrachte Stücke gegen einen geringen Obolus.

Die „Antik & Kunst“ findet bis einschließlich Sonntag in der Messe Sindelfingen statt. Geöffnet täglich von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10/8 Euro. Für Kinder unter 16 Jahren in Begleitung Erwachsener ist der Eintritt frei. (kd)

www.antik-kunst-messe.de