Ludwigsburg/AlpirsbachWenn die Tage kürzer werden, starten die Staatlichen Schlössern und Klöster des Landes wieder mit ihren ganz besonders stimmungsvollen Rundgängen. Im Kerzenschein und mit Laternen ausgerüstet geht es auf Entdeckungstour durch die geschichtsträchtigen Räume – und die Atmosphäre lässt niemanden unberührt.

Die winterlichen Angebote eignen sich besonders für Familien – und viele Schlösser und Klöster machen mit. Etwa das Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss Bruchsal, Schloss Favorite Rastatt oder die Klöster Maulbronn, Alpirsbach, Hirsau und Bebenhausen. Das Erlebnis ist eindrucksvoll: So muss es sich wohl früher in den Schlössern und Klöstern angefühlt haben, etwa bei der Führung „Kronleuchter und Augenfunkeln“ im Residenzschloss Ludwigsburg. Damals, als es noch kein elektrisches Licht gab und die Menschen noch völlig abhängig waren von der Sonne. Im Winter waren die Tage kurz und dunkel – und Laternen oder Kerzen sorgten für ein ganz anderes Verhältnis von Licht und Schatten. Bei den besonderen Winterführungen der Staatlichen Schlösser und Gärten geht es mit Kerzen und Laternen auf Entdeckungstour in die Monumente, durch prachtvolle Räume und dunkle Kämmerchen, in düstere Ecken und Nischen. Die Fantasie wird durch Geschichten und Erzählungen auf eine spannende Reise in die Zeit der Mönche, Herzöge und Könige geschickt – ein großartiges Erlebnis für Kinder und auch für Erwachsene. In den Klöstern Maulbronn, Alpirsbach und Bebenhausen gibt es, wenn alle ausreichend die Kälte der alten Mauern gespürt haben, zum gemütlichen Abschluss Glühwein oder alkoholfreien Punsch.

Diese ganz besonderen Führungen stehen nur bis ins Frühjahr auf dem Programm der Staatlichen Schlösser und Gärten. Der Rundgang beginnt, wenn es dämmert und die Touristenströme versiegt sind: Stille kehrt ein in die Säle und Hallen. Und mit einem Mal wirkt alles ganz anders als tagsüber. In den glänzenden Schlössern erwachen die Gemälde mit den Porträts der ehemaligen Bewohner zum Leben, die Figuren aus Marmor scheinen sich im Licht zu bewegen, Gold und Kristalllüster funkeln geheimnisvoll. Und in den Klöstern lässt sich auch für heutige Menschen ahnen, wie es wohl war, in den mittelalterlichen Mauern ohne Licht und Heizung zu leben.

Die Nachfrage ist übrigens groß: Bei vielen der Angebote muss man sich schon früh anmelden. Alle Termine und weitere Informationen finden sich im Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. red

www.schloesser-und-gaerten.de