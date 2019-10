SalemÄlter ist keine und keiner. Mit ihren stolzen 31,5 Jahren ist die rüstige Affendame Cindy das neue „Rekordweibchen“ am Affenberg in Salem. Älter wurde noch kein Affe in Deutschlands größtem Affenfreigehege. Neben Cindy gibt es im Herbst in den Parkanlagen am Bodensee viel zu sehen, denn die Affenbabys sind in ihrer Entwöhnungsphase und auf Entdeckungstour.

Ein Besuch des Affenbergs in Salem lohnt zu jeder Jahreszeit, auch die goldenen Herbsttage haben ihren Charme. Im Damwildgehege hat die Brunftzeit begonnen und der kapitale Damhirsch Emil bemüht sich intensiv um die Gunst seiner Hirschkühe. Auch im Affenfreigehege ist der Herbst eine besondere Zeit. In der bunt gefärbten Blätterpracht der Bäume findet man die Berberaffen auf der Suche nach ihrem derzeitigen Lieblingsfutter, den Bucheckern, den Früchten der Rotbuche. Dort tummeln sich die Affen mit Vorliebe, um an ihre Leibspeise zu gelangen. Darunter auch die sieben quirligen Affenbabys, die sich bis in die höchsten Wipfel der Bäume auf Entdeckungstour wagen.

Neben den jungen Rabauken unter den rund 200 im Freigehege lebenden Affen ist auch eine ganz besondere Dame: Cindy, im Frühjahr 1988 geboren und mit ihren nun 31,5 Jahren das älteste Tier, das je auf dem Affenberg gelebt hat. Sie gehört zur größten Gruppe auf dem Affenberg und genießt sie die besondere Aufmerksamkeit der Mitarbeiter und der Besucher. In der Regel hält sie sich am Eingangsbereich des Freigeheges auf und lässt sich geduldig fotografieren – am liebsten gegen Popcorn als Bezahlung. „Grundsätzlich werden Affen hier bei uns älter als in freier Wildbahn. Das liegt an den optimalen Haltungsbedingungen, der medizinischen Versorgung und an der Tatsache, dass es hier keine Raubfeinde gibt“, erklärt Dr. Roland Hilgartner, Biologe, Affenexperte und Parkleiter. Und er freut sich, dass Cindy einen so stabilen und sehr entspannten Eindruck macht. „Für ihr Alter ist sie körperlich noch gut in Form und in der Gruppe hat sie noch viele soziale Kontakte. Vielleicht knackt sie sogar die 32 Jahre.“ Spannende Themen also, die einen Besuch im Herbst für Tierfreunde jeden Alters lohnenswert machen.

Geöffnet ist der Affenberg Salem bis zum 27. Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr. vom 28. Oktober bis zum 3. November täglich von 9 bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vor Schließung. Angeschlossen ist ein gebührenfreier Parkplatz. Der Eintritt kostet 9/6 Euro. Kinder unter 6 Jahre sind frei. Popcorn für die Affen ist kostenlos. Das Damwild wird täglich um 16.15 Uhr gefüttert. red

www.affenberg-salem.de