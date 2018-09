Anzeige

Kirchheim/TeckWolle hat in der Vergangenheit in der Kirchheimer Stadtgeschichte eine große Rolle gespielt, war die Stadt doch von 1819 bis 1914 der größte Wollhandelsplatz in Baden-Württemberg. Auf dem Schlossplatz, im Marstallgarten und rund ums Schloss wird das beim fünften Kirchheimer Wollmarkt an diesem Samstag und am Sonntag wieder gewürdigt.

Im Jahr 2010 hat sich die Stadt auf ihre alte Tradition besonnen – seitdem hat sich der alle zwei Jahre stattfindende Wollmarkt zu einer ganz besonderen Veranstaltung gemausert. Mittlerweile bieten rund 60 Aussteller alles rund um Schaf und Wolle, wie selbstgefertigte Kleidung, Accessoires oder Gefilztes, an. „Angefangen haben wir mit20 Anbietern. Der Wollmarkt ist ein echter Selbstläufer geworden. Wir mussten einigen Interessenten sogar absagen“, sagt Jürgen Schröter vom Kirchheimer Stadtmarketing. Die Aussteller kommen aus ganz Baden-Württemberg, aus Bayern, dem Elsass und Norddeutschland. Die Händler bieten Schafskäse, Lammwurst, Lammprodukte, Felle, Wolle sowie traditionelle Schäfereiartikel, Schafseifen und handgefertigte Lederartikel an. Darüber hinaus gibt es Schuhe, Kunstobjekte, Taschen, Kleidung aus naturbelassener und gewalkter Wolle.

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Neben verschiedenen Konzerten können Besucher in einer Ausstellung einiges über die Geschichte des Wollhandels in Kirchheim unter Teck erfahren. Kleine Besucher können in der Jurte im Marstallgarten selber Schafe basteln, auf Ponys reiten, Alpakas streicheln oder eine Runde im historischen Karussell drehen. Auch einige Workshops zum Selberfilzen sowie Stadtführungen zum Thema werden angeboten. „Das besondere ist das historische Ambiente rund um Schloss. Und natürlich die Vielfalt der Produkte rund ums Schaf“, sagt Schröter, der an den beiden Tagen mit rund 5000 Besuchern rechnet.

Eingebunden ist der Wollmarkt in die Goldenen Oktobertage (bis 7. Oktober). Neben dem dem Autosalon am Sonntag (11 bis 17 Uhr) in der Innenstadt, sind das unter anderem der Kinder- und Jugendflohmarkt und das Museumsfest am Tag der deutschen Einheit sowie Livemusik, Fashion, Sports und Streetfood auf dem Schlossplatz (vom 4. bis 7. Oktober).

Der 5. Kirchheimer Wollmarkt ist an diesem Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag um 9.45 Uhr wird im Zelt ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, anschließend beginnt der Markt um 11 Uhr und dauert bis um 18 Uhr.red

