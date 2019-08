Eschach-SeifertshofenPferdestärken spielen an diesem Wochenende beim 38. Seifertshofener Lanz- , Bulldog- und Dampffestival auf dem Gelände des Schwäbischen Bauern- und Technikmuseum Eschach-Seifertshofen nördlich von Schwäbisch Gmünd wieder die Hauptrolle. „Uns ist wichtig, dass jeder auf seine Kosten kommt. Wir geben immer Vollgas“, kündigt Museumssprecher Boris Wolff an.

Das Lanz- Bulldog- und Dampffestival ist eine größten Panzer-und Oldtimer-Shows ihrer Art und eine feste Größe in der Oldtimerszene. Bei gutem Wetter werden rund 20 000 Besucher erwartet, die sich auf ein PS-starkes Programm auf der Ostalb freuen können. Unter anderem kommen bei der Panzershow bis zu 50 Tonnen schwere Kettenfahrzeuge zum Einsatz – und fahren über schrottreife Autos. „Da werden die alten Autos wie Fliegen zerdrückt“, so Museumssprecher Wolff. Ein weiteres Schmankerl ist der Brückenlege-Panzer MT55. Er wurde früher in den Staaten des Warschauer Paktes eingesetzt und kann mit über 43 Tonnen Gewicht und 580 PS mit seiner Scherenbrücke Hindernisse von bis zu 18 Metern überbrücken. Obendrein es Fahrzeuge aus bekannten Filmen, mehrere Oldtimerparaden und diverse Sonderausstellungen zu sehen. Zudem komme die Dampfpflüge, Dreschmaschinen und Steinbrecher aus dem Museum zum Einsatz. Bestaunt werden können auch ein Düsenjäger–Starfighter F104 eine MIG 23 und eine Antonow. Jäger und Sammler sollten sich den großen Floh-, Teile- und Trödelmarkt nicht entgehen lassen. Für Kinder gibt es einen Streichelzoo, Ponyreiten, Quad-Fahren, eine Hüpfburg und einen kleinen Vergnügungspark. Als Stargäste haben sich Michael Manousakis, der mit dem größten Doppeldecker der Welt den Atlantik überquerte, und Michael Gaedt, ehemaliger Frontmann der Comedygruppe Die kleine Tierschau, angekündigt. Der Eintritt zum Lanz- , Bulldog- und Dampffestival kostet für Erwachsene rund 15 Euro, für Kinder gibt es eine Ermäßigung. Vorführungen der Fahrzeuge sind an beiden Tagen ab 10 Uhr durchgehend bis zum frühen Abend.

Auch das Museum lohnt sich für einen Besuch: Zu sehen sind rund 90 000 Exponate darunter Flugzeuge, Panzer, Traktoren und andere landwirtschaftliche Gerätschaften aber auch die größte öffentlich zugängliche Schlumpf-Ausstellung von Baden-Württembergs. Regulär geöffnet ist das Museum samstags und sonntags sowie an Feiertagen jeweils von 11 bis 17 Uhr. Während der Sommerferien in Baden Württemberg täglich von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ins Museum kostet 6/4 Euro, Kinder bis 5 Jahre sind frei. Eine Familienkarte für bis zu 2 Erwachsene mit zur Familie gehörenden Kindern bis 15 Jahre kostet 25 Euro.

www.museum-kiemele.de