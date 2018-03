Anzeige

WaldenbuchWarum haben Menschen Lampenfieber, geben Fersengeld oder kaufen die Katze im Sack? Diesen und anderen Fragen geht die neue Mitmachausstellung „Mein Name ist Hase! Redewendungen auf der Spur“ im Museum der Alltagskultur auf Schloss Waldenbuch, die an diesem Samstag ihre Tore öffnet, auf den Grund.

Im Mittelpunkt stehen Sprichwörter und Redewendungen. Jeder Mensch verwendet im Durchschnitt hundert Redewendungen am Tag. Sprichwörter, geflügelte Worte und Redensarten machen die Sprache anschaulicher, witziger und verständlicher: Sie öffnen die Augen und erklären komplizierte Zusammenhänge mit ganz alltäglichen Situationen oder Dingen, motivieren, trösten und unterhalten. Allerdings hat ein Gros der Menschen von ihren historischen Hintergründen oft keinen blassen Schimmer. Neben ausführlichen Informationen finden Besucher auf Schloss Waldenbuch in witziger Jahrmarktatmosphäre obendrein ein Rätsel mit internationalen Redewendungen, einen Sprichwort-Generator, eine Selfie-Pranger-Station und sogar eine kleine Peepshow ist zu sehen.

Mit der Ausstellung, die vom Museum für Kommunikation in Nürnberg konzipiert wurde, geht das Museum der Alltagskultur aber auch neue Wege und spricht explizit Schulen und Kindergärten an. Tatsächlich war die Ausstellung an allen bisher gezeigten Orten – Nürnberg, Berlin, Frankfurt – ein echter Renner bei Schulklassen. Die Ausstellung dient zudem der Sprachförderung und ist für Gruppen, deren Muttersprache nicht deutsch ist, gut geeignet. Genauso können sich aber auch Großeltern und Enkel über alte und neue Redewendungen austauschen. Die Ausstellung wird von einem abwechslungsreichen Programm begleitet. Dazu gehören neben Führungen auch Workshops und eine Sprichwort-Sprechstunde.

Zur Ausstellungseröffnung morgen kommt mit Kinderbuchautor Paul Maar der Schirmherr der Ausstellung persönlich ins Schloss: Er liest um 16 Uhr aus seinem neuen Buch „Schiefe Märchen und schräge Geschichten“. Um 11 Uhr (für Erwachsene) und um 13.30 (für Kinder) Uhr finden kostenfreie Führungen mit Kurator Dr. Rolf-Bernhard Essig statt.

Geöffnet ist die „Mein Name ist Hase! Redewendungen auf der Spur“ bis zum 9. September Dienstag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. kd

www.museum-der-alltagskultur.de