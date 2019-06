StuttgartEine fantastische Zeitreise zwischen den Welten steigt noch bis einschließlich Sonntag in der Landeshauptstadt: Namhafte Darsteller und Künstler geben sich beim Stauferspektakel mit Jahrhundertmarkt auf dem Gelände des Bad Cannstatter Wasens im Reitstadions bereits zum dritten Mal die Ehre.

Das mittelalterliches Frühjahrs-Spektakulum mit über 1000 Mitwirkenden lockt mit einem großen Handwerkermarkt, Lagerleben, Ritterturnieren zu Fuß und hoch zu Ross, viel Musik und Akrobatik sowie Feuershows und einem großen Kinderprogramm. Im Mittelpunkt stehen die Ritter der Schwarzen Lanze sowie die Musikanten, Gaukler und Artisten, die dem Volk „allerley Kurtzweyl“ bieten. Dabei sind unter anderem die Artisten von Flugträumer, zahlreiche Gaukler, die Bands The Sandsacks, Federgeist, Soleil sowie der Zauberer Kalibo und viele mehr.

Greifvogel-Shows

Ein besonderes Event sind die Shows der Bielriet Falknerei bei denen man die Welt der Greifvögel und Eulen hautnah erleben kann. In den Vorführungen wird vor allem mehr über die Unterschiede zwischen den einzelnen Greifvogelgruppen – das heißt Beutefangstrategien, Flugverhalten und Aufzucht der Jungen – vermittelt. Dabei stehen heimische Greife und Eulen im Mittelpunkt. Weitere Themen sind Gefährdung und Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der Tiere. Der Tierbestand stammt ausschließlich von Züchtern und umfasst verschiedene Eulenvögel, Falken und Habichtartige. Die Ausbildung beruht auf dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses zwischen Falkner und Greifvogel, ohne Strafen und Zwangsmaßnahmen. Die Greifvögel und Eulen werden nicht für die Jagd ausgebildet. Die Termine für die Flugshows hängen im Eingangsbereich aus.

Daneben zeigen zahlreiche Ritterschaften stilechtes Lagerleben. Auch das Leben der Handwerker und Händler wird nicht vernachlässigt. Letztere demonstrieren in vielen Vorführungen ihre Künste im Schmieden, Weben, Instrumentenbau, Schnitzerei, Kerzenziehen, Seifensieden, Spinnen und der Herstellung von Salben und Elixieren. Geöffnet am Freitag von 12 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 10/5 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und eigene Kinder kostet 20 Euro. Für das Ritterturnier sind noch 5 Euro extra zu berappen. Kinder bis 6 Jahre sind frei, auch beim Turnier.

Zeitgleich findet erstmals ein Oldtimertreffen auf dem Vorgelände des Cannstatter Wasens statt: Angesagt haben sich Motorräder, Autos, LKWs, Landmaschinen und Nutzfahrzeuge aller Art. red

www.stauferspektakel.de