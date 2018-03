Anzeige

Von Elke Eberle





„Mit großer Anstrengung gelingt es uns, auf Zuschüsse zu verzichten und Defizite zu vermeiden“, sagte Naujoks, „wenn wir nicht so eine große Unterstützung aus der Bevölkerung hätten, könnten wir das nicht leisten.“ Das bisher genutzte, 1996 angeschaffte Fahrzeug musste ersetzt werden, da es keine grüne Umweltplakette erhielt. Ein Fahrzeug dieser Größe und mit dieser Ausstattung wird aber dringend benötigt, um die Gäste der Tagespflege abzuholen, um Arztbesuche der Heimbewohner, Besuchsfahrten zu Angehörigen und Fahrten zu anderen Terminen oder zu Ausflügen zu ermöglichen. Für viele der schwer- und schwerstpflegebedürftigen Bewohner des Pflegeheimes bedeutet das neue Fahrzeug ein wertvolles Stück Lebensqualität. Rund die Hälfte der Kosten wird von den Städtischen Pflegeheimen Esslingen getragen, 3000 Euro steuerte der Förderverein bei. „Wir unterstützen alles, was das Haus nicht finanzieren kann, damit das Gefüge geschmiert ist“, sagte die Vorsitzende Sigrid Beh. So unterstützte der Verein bereits die Anschaffung einer Lautsprecheranlage sowie von Tischen und Stühlen.

Daimler hilft spontan

10 000 Euro kommen aus dem Topf der EZ-Weihnachtsspendenaktion. Verlegerin Christine Bechtle-Kobarg sagte bei der Übergabe des Fahrzeuges: „Ein herzlicher Dank gilt allen, die das möglich gemacht haben.“ Weitere 10 000 Euro steuerte die Daimler AG bei. Den Kontakt hergestellt hatte Curt-Helmut Lang. Er war selbst früher im Management der Daimler AG und hatte vor rund einem halben Jahr in der EZ gelesen, dass ein neues Fahrzeug angeschafft werden muss. Gernot Herz, früher Schatzmeister des Fördervereins und heute Ehrenmitglied, erinnerte sich: „Am Mittwochmorgen erschien der Artikel in der Esslinger Zeitung und am Mittwochnachmittag hat mich Herr Lang angerufen und seine Unterstützung zugesagt.“ Bei der Übergabe des Sprinters war der Stellvertretende Werkstattleiter des Werks Untertürkheim, Andreas Engling, mit dabei. Einen Satz Winterreifen spendete die Firma Reifen- und Autotechnik Reiff mit Sitz in Reutlingen und Filiale in Esslingen.

Auch OB Jürgen Zieger dankte den Spendern: „Es ist ein Glücksfall, dass wir eingebettet sind in ein solches Engagement. Die Unterstützung ist Ausdruck der guten Arbeit, die im Haus geleistet wird. Ich wünsche, dass das Fahrzeug vielen Menschen hilft und viele gute Dienste tut.“