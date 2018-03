Anzeige

(mas) - Wenn man es alleine nicht aus einer misslichen Lage schafft, ist man auf eine gute Tat von anderen angewiesen. Mit einer Spende zugunsten der Weihnachtsspendenaktion können die Leser der Eßlinger Zeitung ihren Mitmenschen helfen.

Ein 57-jähriger Plochinger lebt seit drei Jahren von der Erwerbsunfähigkeitsrente. Geld konnte er nicht ansparen. Im Frühjahr dieses Jahres ist seine Ehefrau mit den Kindern aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Im Oktober hat der Mann eine kleine Zweizimmer-Wohnung gefunden. Für die Auflösung, die Räumung und den Umzug sind Kosten entstanden. Auch steht eine Nachzahlung der Nebenkosten aus. Um Schulden zu vermeiden, ist er auf Spenden angewiesen.

Nach einer längeren psychischen Erkrankung mit einem Psychiatrieaufenthalt geht es einer 52-jährigen Esslingerin besser. Sie ist zur Zeit wieder in der Lage, wenige Stunden in der Woche im Rahmen eines Ein-Euro-Jobs zu arbeiten. Auf längere Sicht wird sie jedoch vom Arbeitslosengeld II abhängig bleiben. Die Möbel der Frau sind mittlerweile beschädigt und müssen dringend ersetzt werden. Die Kosten dafür werden jedoch nicht vom Jobcenter übernommen. Mit einer Spende von 500 Euro könnte sie sich ein neues Bett mit Matratze sowie einen Kleiderschrank und Kühlschrank kaufen.

Ein 72-jähriger Esslinger lebte bisher alleine. Aufgrund vielfacher Erkrankungen kann er jetzt nicht mehr in seiner Wohnung bleiben und muss ins Altenpflegeheim umziehen. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er von einer kleinen Rente und erhält aufstockend noch Wohngeld. Jedoch erfordert der Umzug ins Pflegeheim einige Ausgaben, die der Mann nicht aus eigener Kraft finanziern kann. So fallen beispielsweise Kosten für den Umzug und für die Räumung der Wohnung an. Außerdem braucht er aufgrund seiner Harn- und Stuhlinkontinenz neue Kleidung.

Wenn Sie Sachspenden abgeben wollen, schreiben Sie bitte einen Brief an: Gemeinsam Helfen e.V., Zeppelinstraße 116, 73730 Esslingen.

