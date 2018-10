Anzeige

Von Iris Koch





„Die Leute kommen gern zu dieser Party und zeigen sich erfahrungsgemäß spendabel“, weiß Ake-Inhaber Alexander Ratkovic. Das Konzept, in Not geratenen Menschen vor Ort zu helfen, leuchte ein - „und man weiß, das Geld kommt dort an, wo es gebraucht wird“. Etliche Stammgäste, aber auch neue Gesichter konnte der Ake-Inhaber bei der Spendenparty begrüßen. Zur Feier des Tages hatten sich fast alle in Schale geworfen: In langer Abendrobe oder im kleinen Schwarzen, rückenfrei, in roten Rüschen oder frechem Glitzer-Mini schwebten die Damen übers Parkett; die Herren gaben sich korrekt im Hemd oder Jackett. Während die Gäste zu Wiener Walzer, Rumba oder Jive über die Tanzfläche wirbelten, legten sich die freiwilligen Helferinnen und Helfer des Ake-Teams in der Küche und an der Bar ins Zeug: Von Flammkuchen über Tortellini bis zu Vanilleeis mit heißen Himbeeren ließ die extra für die Spendenparty aufgepeppte Speisekarte kaum Wünsche offen.

Attraktive Preise

Lose für die mit hochwertigen Preisen bestückte Tombola gab es in den Tanzpausen zu erstehen. Viele Sponsoren hätten die Party wieder mit Sachpreisen unterstützt, freute sich Ratkovic: Zu gewinnen gab es unter anderem einen opulenten Geschenkkorb, Theater- und Kinokarten, Dekoratives oder Karten für den Ake-Gala-Ball im Februar.

Tänzerische Highlights ließ Ake’s Showdance Team mit eindrucksvollen Show-Einlagen aufblitzen. Barfuß und in Ketten schleppten sich die Tänzerinnen bei der Choreographie „Dignitas Hominum“ (die Würde des Menschen) auf die Tanzfläche, um sich zu hoch dramatischer Musik immer wieder gegen Sklaverei und Unterdrückung aufzubäumen. „Das ist Showtanz einmal anders - nicht immer nur Beinchen hoch und lachen“, kommentierte Alexander Ratkovic die mit viel Applaus bedachte Performance. Zum aktuellen Bond-Hit „Skyfall“ brillierte Solotänzerin Melanie Kienzle mit ihrer Turnier-Kür.

Bei der rauschenden Spendengala wurde zugleich Abschied genommen vom großen Saal der Tanzschule in seiner bisherigen Form: Direkt am Morgen nach der Party wurde mit der umfassenden Umgestaltung des Raumes begonnen. Den letzten Abend nutzte Ratkovic daher für eine Sprühaktion: „Frohe Weihnachten“ schrieb der Tanzschulen-Chef zum Erstaunen der Gäste mit roter Farbe an die Wand.

Unterstützt wurde die Tanzparty von Ake’s Showdance Team, Getränke-Center Bayha, Best Western Premier Hotel Park Consul, Birgits Lädle, Events-Veranstaltungen, Physiotherapie-Praxis Mathias Gersch, Holz und Wolle-Geschenke, Stielleben - gestalten mit Blumen, Kino Traumpalast Esslingen, Württembergische Landesbühne Esslingen.