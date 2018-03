Anzeige

(bes) – Momentan könnte Regine Moosberger ein kleines Warenhaus mit rund 4000 Artikeln in den Regalen eröffnen. Doch die stellvertretende Vertriebsleiterin der Eßlinger Zeitung hat mit dem vielfältigen Sortiment anderes im Sinn: Sie bestückt damit die Tombola, die die EZ im Rahmen ihrer Weihnachtsaktion bereits zum neunten Mal anbietet. Start ist heute mit Beginn des Mittelalter- und Weihnachtsmarkts am EZ-Stand beim Postmichelbrunnen.



An die 150 Geschäftsleute aus Esslingen und der Region haben vom augenfälligen Perlencollier bis zu Gutscheinen für feine Tröpfchen „unglaublich hochwertige Sachpreise zur Verfügung gestellt“, freut sich Moosberger über die ungebrochen große Unterstützung aus der Geschäftswelt. Sie gerät ins schwärmen, was sich mit etwas Glück beim Loskauf alles ergattern lässt. Zum Beispiel glänzendes wie Armbanduhren, Ringe, Ohrgehänge und Ketten: „Da werden bestimmt auch die Augen der glücklichen Gewinner glänzen. Die Juweliere sind mit ihren Sachpreisen für unsere Tombola immer sehr großzügig“, lobt Moosberger. Bei 1,50 Euro pro Los müsse man da doch einfach sein Glück versuchen. Zumal jedes fünfte Los gewinnt.



Großzügige Spender



Zu den treuen Unterstützern zählen zudem das Hofgut Sirnau und Blumen-Mergenthaler, das Modehaus Kögel, das allein 50 Gutscheine spendiert, und die Baumärkte, darunter Hornbach, deren Gewinne – Werkzeugsets, Heckenschere und Ähnliches – vor allem die Herzen der Heimwerker höher schlagen lassen dürften. Geschmackvolle Deko-Accessoires verschönern Zuhause den einen oder anderen Bereich. Ebenso mit ansprechender Kunst, die unter anderem die Brisky Galerie für den guten Zweck spendet. Die warme Kuscheldecke wird bei

kalten Temperaturen willkommen sein. Ebenso die wärmenden Mützen, Schals und Handschuhe. Gut behütet werden künftig jene zwei Gewinner sein, die die Kopfbedeckung für sie und ihn in Losform aus den silbernen Behältern ziehen. Der Pocketrasierer für den Herrn findet im Reisegepäck für den nächsten Urlaub bestimmt ein Plätzchen, und wer sich schon jetzt fit für den Urlaub machen will, hat vielleicht das Glück, einen Reiseführer oder eines von zahlreichen Büchern per Los zu ziehen. Für Schönheit und Wohlbefinden lässt sich bei der Tombola ebenfalls etwas tun, egal, ob hochwertiges Parfum, weihnachtliche Tees, leckeres für die feine Küche und zum genießen. Apropos genießen: Ein paar schöne Stunden kann sich machen, wer eine der 20 von den Stadtwerken Esslingen bereitgestellten Eintrittskarten ins Merkel’sche Schwimmbad gewinnt. Gutscheine sind in diesem Jahr bei der Benefiztombola ein großes Thema: „Insgesamt haben wir 275 Stück bekommen. Modisches für sie und ihn, Friseurbesuche, Getränke, Fitnessstunden, Essbares und vieles mehr freut hoffentlich die Gewinner. Oder aber, sie machen damit anderen an Weihnachten eine Freude“, denkt Moosberger praktisch.



Das Esslinger Hotel am Schillerpark und sein Chef Helmut Lorenz spendieren gleich sechs Rundflüge über die Region Stuttgart. Weit darüber hinaus ist natürlich der VfB bekannt, der der Tombola ein von den Spielern signiertes Trikot zukommen lässt. Weil auch Kinder gern Lose kaufen, gibt’s Gewinne, die speziell den Nachwuchs freuen werden: einen großen Weihnachtsmann aus Plüsch, Sammler-Trucks, Puzzles, Kartenspiele, einen Teddybären der Marke Steiff und eine Kartbahn, die vom Gewinner bestimmt unterm Weihnachtsbaum

ausprobiert wird.



Gleiche Chancen für alle



Alle Loskäufer sollen die gleiche Chance auf einen schönen Gewinn haben. Deshalb achtet Regine Moosberger sehr genau darauf, dass aus den 15 Warengruppen täglich die gleiche Menge an Gewinnen ausgeschüttet wird. Um alles zu sortieren, zu verpacken und zuzuordnen, erhielt sie übrigens Unterstützung von Melanie Knödler, kaufmännische Auszubildende im Verlagshaus Bechtle. „Sie hat gesagt, dass das noch mehr spaß macht als die Arbeit im Büro, zumal es für einen guten Zweck sei“, sagt Moosberger lachend. Denn alle Einnahmen aus der Tombola fließen ohne irgendwelche Abzüge in den Spendentopf der Weihnachtsaktion.



- Heute startet die Tombola am EZ-Stand beim Postmichelbrunnen mit Beginn des Mittel- und Weihnachtsmarktes. Lose werden täglich ab 11 Uhr verkauft.

- Bekannte Menschen aus der Region unterstützen die Aktion und helfen beim Glühweinausschank zu deren Gunsten. Am Stand beim Esslinger Postmichelbrunnen stehen heute Wolfram Schetter und Wolfgang Lotz. Die beiden Geschäftsführer der Stadtwerke Esslingen sind von 15 bis 16 Uhr vor Ort.