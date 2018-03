Anzeige

noch vor einem Jahr hatten wir an den schmerzlichen Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise zu knabbern. Heute künden die Zeichen von Aufschwung, es geht voran, und es ist zu hoffen, dass aus der Krise Lehren gezogen werden.



Hier bei uns im Landkreis Esslingen gehörte und gehört verantwortungsvolles Handeln zur Lebenseinstellung und garantiert den langfristigen Erfolg. Unter diesem Blickwinkel ist auch unsere Weihnachtsspendenaktion 2010/2011 zu sehen, die heute beginnt und die sich wieder für Menschen engagiert, die trotz besserer wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Auch gemeinnützige Einrichtungen in Stadt und Kreis Esslingen werden von der Aktion unterstützt, um ihnen bei ihrer wichtigen Arbeit für die Allgemeinheit zu helfen. Welche Einrichtungen dies sind, steht im nebenstehenden Beitrag.



Seit mehr als 40 Jahren beweist der Verein „Gemeinsam helfen“, welcher die Spendenaktion trägt, Kontinuität. Und diese Kontinuität ist nur deshalb möglich, weil Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, alljährlich als treue Partner des Projektes an unsere Seite stellen. Und so ist dessen Erfolg letztlich Ihr Erfolg, weil Sie sich mit Ihren Spenden, oder in anderer Weise, für das Gemeinschaftswerk engagieren. Dafür möchte ich Ihnen - den Lesern unserer Zeitung, den Vereinen, Firmen, Gruppen und Schülern - schon einmal ganz herzlich danken.



Wir haben uns viel vorgenommen, um dort helfen zu können, wo Hilfe nötig ist. Nicht um eines kurzfristigen Effektes Willen, sondern damit unverschuldet in Not geratene Menschen und gemeinnützige Organisationen auf lange Sicht eine Zukunft haben. So schafft man bleibende Werte.



Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich nun eine gute Zeit, genießen Sie die Wochen bis zum Fest und auch den Gedanken, wonach es in einer funktionierenden Solidargemeinschaft möglich ist, auch den schwächeren Gliedern eine Perspektive zu geben.



Ihre

Christine Bechtle-Kobarg