Esslingen (adi/daw) - Die winterlichen Temperaturen der vergangenen Tage lassen so manchen Weihnachtsmarkt-Besucher kräftig bibbern. Da tut ein wärmender Schluck doppelt gut. Und wenn der auch noch einem guten Zweck dient, lässt man sich umso lieber verwöhnen. Gelegenheit dazu gibt es am EZ-Stand auf der Weihnachtsinsel beim Esslinger Postmichelbrunnen, wo man mit einem Zwischenstopp nicht nur sich selbst, sondern auch anderen etwas Gutes tun kann. Denn der Erlös geht an die Weihnachtsspendenaktion unserer Zeitung. Kein Wunder, dass sich viele Prominente gern in den Dienst der guten Sache stellen - wie der katholische Dekan Paul Magino. Der hatte alle Hände voll zu tun, ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen: „Wenn wir ein Essen für unsere Mitarbeiter geben, serviere ich auch. Da staunen die Leute immer, wie viele Teller ich gleichzeitig tragen kann.“ Dass auch Andreas Baur, Leiter der Galerien der Stadt Esslingen, und EST-Chef Michael Metzler immer in Bewegung blieben, dafür sorgten gestern Abend viele Gäste am EZ-Stand. „Glühwein und Punsch laufen bei diesen Temperaturen wie von selbst“, freuten sich die beiden.

Heute von 18 bis 19 Uhr wird der Esslinger Karstadt-Geschäftsführer Patrick Erfurth am Glühweinstand helfen, morgen werden Stefan Möhler, leitender Pfarrer von St. Paul (17 bis 18 Uhr), und im Anschluss Esslingens Erster Bürgermeister Wilfried Wallbrecht (19 bis 20 Uhr) übernehmen.