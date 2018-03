Anzeige

(sys/bs/do) - Am letzten Wochenende vor Weihnachten herrschte am EZ-Stand im Weihnachtsdorf Hochbetrieb. Dort sorgten Elli Roderburg-Schnierle und Thomas Eger - beide bilden den Vorstand der Standortinitiative Neue Neckarwiesen und waren zum ersten Mal am Stand dabei - für Umsatz zugunsten der Weihnachtsspendenaktion. Mit ihrem Engagement wollten sie ein Zeichen für gemeinnütziges Engagement setzen. Für die Feiertage erinnerten sie noch einmal an die Botschaft von John F. Kennedy: „Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig, was wir nicht tun können.“

Andreas Deuschle, Mitglied des Landtags für die CDU, ist längst ein bekanntes Gesicht am Zapfhahn. Zum fünften Mal war er mit dabei und managte den Ansturm so gelassen und souverän wie immer. „Dieses Engagement gehört für mich als Esslinger einfach dazu“, erklärte er. Außerdem fühle er sich bei dieser besonderen Aktion auch immer wieder darin bestärkt, dass Esslingen doch eine außergewöhnliche Stadt ist. Das bestätigten ihm am Glühweinstand die vielen begeisterten Touristen und natürlich auch die Esslinger selbst.

Helmut Kaiser, Inhaber der Tanzschule Kaiser, ist ein alter Hase im Glühweinausschank. Seit vielen Jahren bindet sich Tanzlehrer Kaiser die Schürze um und übernimmt die Zapfstelle, immer unterstützt von seinem Team. Am Samstag standen ihm Tochter Steffi und Schwiegersohn Timo Kaiser zur Seite.

Ein guter Schluss ziert alles: Landtagsvizepräsident Wolfgang Drexler hatte kurz vor Torschluss alle Hände voll zu tun, um die Kunden zügig zu bedienen. Für politische Diskussionen blieb da keine Zeit.