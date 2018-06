Anzeige

Von Peter Stotz





Seit 29 Jahren findet auf dem Höhenweg an der Römerstraße der Silvester-Fackellauf statt. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt traditionell der EZ-Weihnachtsspendenaktion zugute. Der Fackellauf, der dieses Mal etwa 3500 Besucher anlockte, wird von der Stadt Esslingen unterstützt, wesentlich jedoch vom ehrenamtlichen Engagement von Helfern aus Esslinger Vereinen getragen. Um ihnen für ihren Einsatz zu danken, hatten die Eßlinger Zeitung und die Stadtverwaltung am Freitag zu einem Fest für die Ehrenamtlichen in das Vereinsheim des Aero-Clubs an der Römerstraße eingeladen.

Karin Pflüger, Vorstandsmitglied der Turnerschaft Esslingen und seit 18 Jahren verantwortliche Organisatorin des Fackellaufs, dankte den rund 30 Vertretern der beteiligten Vereine und Organisationen, des Aero- und des Hockey-Clubs, der Turnerschaft, des Aikidovereins, der DLRG, des Waldkindergartens Aichhörnchen, des DRK, der Freunde und Förderer des Sanitätswesens und der zum ersten Mal beteiligten Gartenfreunde Beckenhau, für ihren Einsatz.

„Das Engagement und der Zusammenhalt der Vereine waren toll und werden von Jahr zu Jahr besser. Das Zusammenspiel der Helfer ist hervorragend, da sitzt jeder Handgriff“, lobte Pflüger ihre Mitstreiter. Ihnen allen sei dafür zu danken, dass sie sich „gemeinsam für diejenigen einsetzen, denen es nicht so gut geht“, sagte sie. Bürgermeister Markus Raab dankte im Namen der Stadt für den Einsatz der Helfer. „Trotz Vollbeschäftigung und guter Konjunktur leben in der Stadt und im Kreis Menschen, denen auch wenige Euro Zuwendung viel bedeuten“, sagte er.

Symbolischer Scheck

Dieser Einsatz hat den Helfern dieses Mal einen Erlös von 10 060 Euro aus dem Verkauf von Fackeln, Speisen und Getränken beschert, der beim Helferfest in Form eines symbolischen Spendenschecks an die EZ-Herausgeberin Christine Bechtle-Kobarg übergeben wurde. „Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass sich so viele Ehrenamtliche an einem Silvesterabend für andere einsetzen. Dafür ganz große Hochachtung und ein großer Dank im Namen der Begünstigten“, sagte sie. Der Silvester-Fackellauf stelle für viele Esslinger einen fröhlichen und besinnlichen Abschluss des Jahres dar und sei, auch angesichts des Spendenergebnisses, „ein guter Ausblick auf das neue“.