Glühwein mit und ohne Schuss, Kinderpunsch und heiße Zitrone in blauen, gelben und roten Tassen brachte sie unermüdlich unter die Gäste. Für Lindlohr war der Standdienst eine angenehmen Abwechselung, denn „die Arbeit im Landtag läuft auf vollen Touren und das noch bis zum 21. Dezember“.Neben bekannten Unterstützern wie Andrea Lindlohr kommt auch eine großartige Unterstützung von zahlreichen Gruppen. Zum Beispiel von jenen 20 bis 30 Senioren, die sich jeden Donnerstag um 10 Uhr auf dem Kinderspielplatz an der Barbarossa­straße beim Wäldenbronner Kreisel treffen. Unter Anleitung von Willi Scheuter trainieren sie dort das Programm „Fünf Esslinger“, das vor allem zur Sturzprävention beiträgt. Geübt wird übrigens bei jedem Wetter. Vorher säubern die engagierten Senioren aber regelmäßig den Spielplatz von Papier und Unrat, den weniger ordentliche Zeitgenossen hinterlassen haben. Seit einigen Monaten sammeln die beweglichen Gruppenmitglieder aber nicht nur den Müll ein, sondern auch etliche Euro. Damit wollten sie ihrem ehrenamtlichen Übungsleiter ein Weihnachtspräsent machen. Der hat nun allerdings kund getan, dass er den Inhalt der Sammelbüchse in den EZ-Spendentopf fließen lässt. Nun hofft er auf ein gutes Ergebnis, das er dann auf einen runden Betrag aufrunden will. Worüber zu berichten sein wird.Morgen kommt mit Gudrun Fuchs die Leiterin der Esslinger Stadtbücherei an den Stand (16 bis 17 Uhr), die dann in der Stunde darauf von Kulturbürgermeister Markus Raab und WLB-Intendant Manuel Soubeyrand abgelöst wird.

