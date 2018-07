Anzeige

(daw/mas/meb) - Wie in den Jahren zuvor hat die Weihnachtsspendenaktion der EZ auch in diesem Jahr wieder viele freiwillige Helfer am Glühweinstand. Gestern waren gleich vier Teams am Postmichelbrunnen vertreten.

Die Esslinger Hochschule war gestern mit einer starken Mannschaft von vier Helfern am EZ-Stand vertreten und schenkte gleich zwei Stunden lang Glühwein für den guten Zweck aus. Ganz neu dabei war lediglich der Prorektor Thomas Brunner - der sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen ließ. Heike Lindenschmid, Kanzlerin der Hochschule, stand hingegen schon zum dritten Mal am Zapfhahn. Bei der Routine war es ihr zur frühen Stunde am Nachmittag zunächst noch etwas zu ruhig: „Es wäre schön, wenn noch etwas mehr los wäre“, sagte sie. Als hätten sie es gehört, kam kurz darauf ein ganzer Schwung glühweindurstiger Kunden an den Stand. Da waren neben Lindenschmid und Brunner auch die Prorektoren Wilhelm Bruckermann und Walter Czarnetzki gefragt - die der Lage dank ihrer Erfahrung in den vergangenen zwei Jahren schnell Herr wurden.

Mit Geld haben Ingo Rust als Esslinger Finanzbürgermeister, Burkhard Wittmacher als Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und Monika Riexinger als Geschäftsführerin von ES live Tag für Tag zu tun. Gestern kümmerte sich das Trio tatkräftig darum, dass am EZ-Glühweinstand im Weihnachtsdorf der Rubel für die gute Sache gerollt ist. Das eingespielte Team hatte am Zapfhahn und hinter der Theke alle Hände voll zu tun, um die Wünsche nach einem leckeren Heißgetränk zu erfüllen. „Wenn heute Abend die Kasse nicht stimmt, dann hätten wir wohl was falsch gemacht“, meinte Burkhard Wittmacher.

Darüber haben sich Charlotte Fink, Prokuristin beim Esslinger Stadtmarketing (EST), und Cornelia Pfeiffer aus dem Sekretariat der EST wenig Sorgen gemacht: „Ich glaube, wir machen das schon ganz gut“, sagte Pfeiffer und lachte. Die beiden Damen waren spontan für den EST-Geschäftsführer Michael Metzler eingesprungen, der krank geworden war. Damit verpasste er einen Traditionstermin: Metzler stand in den vergangenen Jahren schon des Öfteren hinter der Theke des EZ-Glühweinstandes. Doch so kamen seine Kolleginnen unverhofft in den Genuss des Glühwein-Ausschanks: „Für uns ist das eine Premiere“, erzählte Charlotte Fink fröhlich.

Die letzte Schicht des Abends am Glühweinstand hatten Stefan Möhler, Leitender Pfarrer der Katholischen Kirche Esslingen, und Gert-Michael Burgmann, Zweiter Vorsitzender der Katholischen Kirche Esslingen, übernommen. Bereits im vergangenen Jahr stand das Duo gemeinsam am Zapfhahn. „Die Arbeit macht Spaß. Außerdem ist es schön, damit zu helfen“, fand Burgmann. Der gleichen Meinung war auch Möhler. „Es ist eine Abwechslung und man begegnet netten Leuten“, sagte er. „Zudem kommen die Spenden Menschen zugute, die auch bei uns ins Pfarrhaus kommen und um Unterstützung bitten.“

Heute werden Dekan Bernd Weißenborn und Siegfried Bessey, Vorsitzender der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde, von 18 bis 19 Uhr am Glühweinstand mitanpacken.