Anzeige

Esslingen (pst) - City-Managerin Manuela Deufel hatte nicht viel Zeit, sich hinter dem Tresen des EZ-Glühweinstands am Postmichelbrunnen zurechtzufinden. Kaum hatte sie die rote Schürze umgebunden, waren auch schon die ersten Gäste am Start, die nach Glühwein verlangten. „Das ist aber halb so wild, ich bin ja quasi schon eingearbeitet“, sagte Deufel, die bereits im Vorjahr aktiv war. So ging die Arbeit flott von der Hand, und sie zapfte fröhlich Becher um Becher. „Das macht Spaß, und ich unterstütze die Aktion gerne. So ist das wirklich eine sehr angenehme Pflicht“, sagte sie.

Ulrich Hempel, Vorsitzender des Gaus Esslingen im Schwäbischen Albverein, und Hans Kopp, Gaufachwart für Wege, helfen am Samstag ab 16 Uhr beim Glühweinausschank. Regionalrätin Karin Pflüger kommt dann am Sonntag ebenfalls ab 16 Uhr.

Wer selbst gemachte Marmelade auf dem Frühstücksbrötchen schätzt, sollte sich den Mittwoch, 10. Dezember, vormerken. Ab 11 Uhr werden dann am EZ-Stand beim Postmichelbrunnen Marmeladen, aber auch Gutsle und gestrickte Socken verkauft. Die Landfrauen aus den Ortsvereinen Leinfelden-Echterdingen, Bonlanden, Deizisau, RSKN, Wäldenbronn und Esslingen sorgen für das umfangreiche Sortiment.