Esslingen (red) - Der Esslinger Weihnachtsmarkt und der Mittelaltermarkt sind nicht nur für Erwachsene spannend – gerade für die Kleinen bieten die Händler und Standbesitzer ein vielfältiges Programm.

Für Verspielte: Nur weil es im Mittelalter noch keine Smartphones und Konsolen gab, heißt das nicht, dass die Kinder weniger Spaß hatten. Auf dem Mittelaltermarkt können die Besucher spielen wie die Kinder vor 600 Jahren: Eierknacken, Katapultschießen und Weitwurf.

Für Briefeschreiber: Was wird wohl das Christkind auf den Wunschzettel antworten? Einfach Brief in den Briefkasten am Postmichelbrunnen einwerfen.

Für Mutige: Mit dem kleinsten handbetriebenen Riesenrad der Welt können die Kleinen den Mittelaltermarkt von oben erleben. Wer lieber auf dem Boden bleiben möchte, setzt sich am besten auf eines der schön lackierten Pferde des historischen Karussells auf dem Hafenmarkt. Eine Premiere in Esslingen!

Für Tierfreunde: Auf der Weihnachtsinsel am Postmichelbrunnen kommt Bauernhofatmosphäre auf. Esel und Schafe sitzen im Stroh und beobachten das Markttreiben. Ein tierischer Höhepunkt auf dem Mittelaltermarkt ist das Mäuseroulette: Wer errät, in welches Häuschen die Maus verschwindet?

Für Neugierige: Für Schulklassen ab der ersten Klasse bietet Esslingen Marketing auch dieses Jahr wieder kostenlose Führungen auf dem Weihnachts- und Mittelaltermarkt an.

Für Schleckermäulchen: In Zollers Zwergenbackstube auf dem Weihnachtsmarkt können Kinder ihre eigenen Plätzchen oder ein Lebkuchenhaus gestalten. Während die Süßigkeiten im Ofen backen, darf jeder eine persönliche Keksschachtel verzieren.

Für Zuhörer: Kindertäume werden im Märchenzelt auf dem Hafenmarkt beim täglichen Kinderprogramm unter anderem mit dem Puppenspiel, Märchenerzählungen und Gauklergeschichten wahr.