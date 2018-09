Anzeige

Öffnungszeiten Sonntag bis Mittwoch 11-20.30 Uhr Donnerstag bis Samstag: 11-21.20 Uhr Ausnahmen 27.11.2018 (Eröffnung) 16 Uhr 21.12.2018 (Schließung) Info folgt

Zudem gibt es in der Ritterstraße an den Adventswochenenden den Adventsmarkt mit vielen kunsthandwerklichen Angeboten.

Ab dem 27. November entführen Gaukler ins Mittelalter, die Glocken vom Rathausturm stimmen weihnachtliche Melodien an und etliche kulinarische Köstlichkeiten laden zum Verspeisen ein. An über 200 Ständen bieten Spielleute, Feuerkünstler, Handwerker, Händler und Wirte den Marktbesuchern ein einmaliges Erlebnis.

Mittelaltermarkt: Eintauchen in die Vergangenheit

Das Besondere am vorweihnachtlichen Markt in Esslingen ist die Mischung aus traditionellem und mittelalterlichen Markt, seinen vielfältigen Ständen und dem bunten, einzigartigen Programm.

Rund um den Rathausplatz, auf dem dem kleinen Markt und am Hafenmarkt wird die Zeit zurückgedreht. Dort haben die Büdchen des Mittelaltermarktes ihren Platz. Das Schlagen von Metall auf Metall dringt aus der Schmiede, aus dem traditionellen Badehaus dampft es. Musiker begleiten Tänzer auf ihrem Dudelsack, der Feuerspucker unterhält das staunende Volk und beim Mäuseroulette wird gezockt, während im Märchenzelt Kinderaugen glänzen. Neben den täglichen Attraktionen locken zudem Puppenspieler, Rechenmeister und vieles mehr.

Bei all dem weihnachtlichen und mittelalterlichen Treiben in der Altstadt bleibt natürlich auch das Herzstück Esslingens nicht außen vor: die geschichtsträchtige Esslinger Burg. Falknervorführungen und das Bogenschießturnier locken Groß und Klein hoch auf den Burgberg. Spätestens am 20. Dezember zur Wintersonnwende treffen sich Besucher, Esslinger und Marktvolk zum beliebten Fackelumzug zur Burg. Der Umzug wird von einer Feuershow und einem Tanz ums Feuer gekrönt, während mit Trommeln und Gesang der Winter begrüßt wird.

Beim traditionellen Weihnachtsmarkt nach Geschenken stöbern

Auf dem Marktplatz und am Postmichelbrunnen ist der traditionelle Weihnachtsmarkt aufgebaut. Zwischen Ständen für Kerzen, Spirituosen, Spielsachen und regionalen Erzeugerprodukten finden sich etliche potenzielle Weihnachtsgeschenke für die Lieben. Ganz besondere Attraktionen auf dem Markplatz sind die große Weihnachtspyramide nach dem Vorbild der traditionellen Erzgebirgspyramide, die Kinderbackstube und das historische Karussell. Am Postmichelbrunnen erfreut die Weihnachtsinsel mit einer lebenden Krippe und dem Weihnachtswunschbriefkasten die kleinen Besucher des Marktes.

Parken und Shuttlebusse

Ebenfalls an den Adventswochenenden fahren Shuttlebusse über verschiedene Haltestellen den Schauplatz des weihnachtlichen Spektakels an. Es gibt zwei Pendelbusse, die von Oberesslingen beziehungsweise Mettingen samstags im Halbstunden- und sonntags im Viertelstunden-Takt die Altstadt anfahren. Unter der Woche bieten die öffentlichen Parkhäuser in der Innenstadt Platz für das Auto.

Programm: Zeitreise mit dem Marktvolk

Auch in diesem Jahr sorgen altbekannte und neue Künstler aus ganz Europa für ein täglich wechselndes Kultur- und Unterhaltungsprogramm auf verschiedenen Bühnen.

Speisen und Getränke

Zwischen Typischem aus der Region und internationalen Spezialitäten findet jeder Besucher das passende Schlemmergericht. Schwäbische, selbstgemacht Maultaschen, Kässpätzle, Wildspezialitäten, Spanferkel, geräucherte Forellen, Hanftaschen und Falafel sind nur wenige Beispiele. Bei Glühbier und Apfelglühwein wird es auch den größten Frostbeulen wieder warm. Gelüste nach Süßspeisen werden anschließend mit Stollen, Weihnachtsgebäck oder Zimtwaffeln gestillt.

