Anzeige

Von Alexander Maier

Esslingen - Alle Jahre wieder lockt der Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt mit seinem besonderen Flair Hunderttausende Besucher. Auch wenn der Andrang beim letzten Mal etwas geringer ausfiel als gewohnt, kann die Stadt optimistisch in die Zukunft blicken: Beim Wettbewerb „Best Christmas City“ wurde Esslingen in der Kategorie der Städte zwischen 20 000 und 100 000 Einwohnern gestern in Frankfurt als schönste Weihnachtsstadt Deutschlands ausgezeichnet. Die schlüssige Gesamtkonzeption des Weihnachtsmarktes hat die Juroren überzeugt. Den Publikumspreis gewann die Stadt Herborn, Esslingen belegte hier den zweiten Platz. Gemeinsam mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland und dem Fachmagazin Public Marketing suchte die Messe Frankfurt zum vierten Mal die Stadt mit der kreativsten Weihnachtskampagne Deutschlands – 35 Städte beteiligten sich. Mit der Auszeichnung würdigen die Experten die Kooperation unterschiedlichster Akteure, die zur weihnachtlichen Stadtinszenierung beitragen. Beim Esslinger Mittelalter- und Weihnachtsmarkt kooperieren Stadtmarketing, Handel, Hotellerie, Gastronomie, Industrie, Kultur- und Sozialeinrichtungen, Weinbau, Vereine und Kirchen. Die neue Weihnachtsbeleuchtung, die wesentlich zur stimmungsvollen Atmosphäre in der Stadt beiträgt, wurde von der Stadt gemeinsam mit Stadtwerken, Handel, Hauseigentümern und Sponsoren realisiert. Spezielle Weihnachtsaktionen der City Initiative sowie der Quartiers- und Straßengemeinschaften, die ein Argument für die Auszeichnung waren, werden über einen Projektwettbewerb vom Stadtmarketing gefördert. Das Stadtmarketing selbst organisiert den Weihnachtsmarkt, bündelt die Programme und inszeniert weite Teile der historischen Altstadt.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der Fachjury zur ‚Best Christmas City’, kommentiert OB Jürgen Zieger den Ehrentitel. „Sie ist ein Beleg dafür, dass es uns gelungen ist, über die weihnachtliche Stadtinszenierung eine Stadtmarke mit überregionaler Strahlkraft zu entwickeln. Das mittelalterliche Erbe und die Identität der Stadt spiegeln sich im weihnachtlichen Esslingen wider, insbesondere beim Mittelalter- und Weihnachtsmarkt.“ Und Michael Metzler, der Chef der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST), ergänzt: „Die Auszeichnung liefert allen am Stadtmarketing beteiligten Akteuren neue Möglichkeiten der überregionalen Profilierung im Städtewettbewerb. Diese gilt es zu nutzen.“ Metzler selbst versteht die Auszeichnung als einen Ansporn, neue Projekte zu entwickeln und die weihnachtliche Inszenierung an manchen Orten noch zu verbessern. Dazu soll auch die mit der Auszeichnung verbundene Prämie beitragen, eine weihnachtliche Stadtdekoration im Wert von 5000 Euro, die vom Christmasworld-Aussteller MK Illumination für die kommende Saison zur Verfügung gestellt wird.

29.1.2018