Von Miriam Schmidt, Florian Lütticke und Jens Marx





Saint-Denis - Was für ein Drama! Wieder Final-Tränen bei Cristiano Ronaldo. Erst vor Schmerzen, dann aus Freude über den ersehnten Titel. Der erste Akt: Mit schmerzverzerrtem Gesicht und bitter weinend wird Portugals Superstar beim EM-Endspiel gegen Frankreich in der 25. Minute von Sanitätern vom Feld getragen. Der Schock kommt schon nach sieben Minuten. Ein harter Zweikampf mit Dimitri Payet. Der Franzose rammt Ronaldo um, trifft das linke Knie. Schiedsrichter Mark Clattenburg pfeift nicht. Portugals Teamarzt ist schnell auf dem Platz. Die Fans halten den Atem an. Und haben Hoffnung. Ronaldo macht zunächst weiter - doch die Signale sind eindeutig.

Der 31-Jährige ist sichtlich eingeschränkt in seinen Bewegungen. Nach knapp 20 Minuten lässt er sich das Gelenk bandagieren, kehrt noch einmal auf das Spielfeld zurück. Doch dann das unmissverständliche Signal. Er wirft seine Spielführerbinde auf den Rasen. Sogar die Gegner Paul Pogba und Blaise Matuidi trösten ihn. Vor zwölf Jahren hatte Ronaldo als 19-Jähriger nach dem 0:1 im EM-Finale gegen Griechenland bitter geweint. Und jetzt dieses jähe Aus. Der große Traum vom Titel mit Portugal - und er kann nicht mehr helfen.

Und ob er helfen kann. Vor Anpfiff der Verlängerung ist Ronaldo wieder da. Mit einer Kniemanschette bandagiert, umarmt er seine Kollegen, streichelt Köpfe, motiviert und flüstert Eder ins Ohr: „Du musst das Siegtor machen“, wie der Torschütze später erzählt. Vor Raphael Guerreiros Freistoß (108.) übernimmt er quasi die Anweisungen von Trainer Fernando Santos. Dann trifft Eder - und Ronaldo weint vor Glück. Er hüpft durch die Coaching Zone, gibt Anweisungen, ist nicht mehr zu halten.

Gut zwei Stunden zuvor: Das schmerzhafte Ende eines Turniers, das er an diesem lauen Abend im Norden von Paris krönen will. Und dann das Aus für den, der die große Fan-Gemeinde spaltet. Sympathisch, wie viel Zeit er sich nimmt, für freche Flitzer, die ein Selfie mit ihm wollen. Die Witwe von Ex-Profi Stefano Borgonovo lädt er zum Finale ein. Medial gut platziert erklärt er, warum er als Blutspender kein Tattoo hat. Doch da sind auch die anderen Bilder. Der eitle Poser nach seinem Kopfballtor gegen Wales. Das Lamentieren auf dem Platz. Der Schnösel, der genervt ein Reportermikro in einen See wirft.

Zehn Jahre musste er bei Weltmeisterschafts- und Europameisterschaftspielen nicht ausgewechselt werden. Im gestrigen EM-Finale reichte es nur zu acht Ballkontakten zählen die Statistiker schnell. Nun bleibt auch dieses Europameisterschaftsbild von Ronaldo hängen: Ein Häuflein Elend auf dem Rasen in Saint-Denis - und wenige Stunden später das große Glück.