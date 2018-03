Anzeige

Vichy - Der frühere Bundesligaprofi Tomislav Maric trainierte zuletzt eineinhalb Jahre lang den slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda und weiß um Stärken und Schwächen des deutschen EM-Achtelfinalgegners. „Die deutsche Mannschaft ist sicher gewarnt durch die jüngsten slowakischen Ergebnisse“, sagte der frühere Co-Trainer des VfB Stuttgart und Stürmer der Stuttgarter Kickers vor dem Spiel des DFB-Teams gegen die Slowaken.

Sie kennen sowohl den slowakischen als auch den deutschen Fußball gut. Wie weit ist die slowakische Liga von der Bundesliga entfernt?

Maric: Da ist ein gewaltiger Unterschied. Es gibt ganz wenige Topmannschaften in der Slowakei, die deutschen Mannschaften ab Platz fünf vielleicht Paroli bieten könnten. Ansonsten ist die Slowakei ein fußballerisches Exportland. Da werden Spieler ausgebildet, und wenn sie was erreicht haben in der heimischen Liga, werden sie ins Ausland verkauft. Viele spielen in Polen, andere wie Marek Hamsik und Martin Skrtel ja sogar in europäischen Topligen.

Wie entwickelt sich der Fußball in der Slowakei zurzeit?

Maric: Positiv, auch wenn Eishockey die wichtigste Sportart im Land ist. Marek Hamsik allerdings ist auch ein Topstar, jeder kennt ihn. Und ich will gar nicht daran denken, was los wäre, wenn die Slowaken die deutsche Mannschaft tatsächlich aus dem Turnier schmeißen. In Sachen Infrastruktur und Organisation versuchen die Slowaken, sich zu verbessern. Auch die Spieler, die im Ausland spielen, werden ihre Erfahrungswerte bald in ihr Land bringen, was den Fußball weiter voranbringen kann.

Auf was für ein Spiel muss sich die deutsche Mannschaft gegen die Slowakei einstellen?

Maric: Deutschland wird sicher eine große Dominanz haben, viel Ballbesitz. Der slowakische Trainer Jan Kozak legt vor allem Wert auf eine stabile Defensive, hat aber Probleme auf den Außenverteidigerpositionen. Das hat man auch beim 0:0 zuletzt gegen England gesehen. Dennoch ist die deutsche Mannschaft sicher gewarnt durch die jüngsten slowakischen Ergebnisse.

Die Fragen stellte Michael Brehme.