Paris - EM-Zeit ist auch Spielerfrauen-Zeit. In Frankreich stehen in diesen Wochen verstärkt auch wieder die Frauen und Freundinnen der berühmten Balltreter im Rampenlicht. Meike Werkmeister hat einen Roman („Nachspielzeit in Sachen Liebe“) über Spielerfrauen geschrieben. Ihre Geschichte sei sehr nahe an der Realität angesiedelt, sagt die 1979 in Münster geborene und heute in Hamburg lebende Autorin im Interview.

Frau Werkmeister, Ihr Roman „Nachspielzeit in Sachen Liebe“ erzählt von der Emanzipation zweier Spielerfrauen. Wie viel Rea­lität über Profifußballer und ihre Freundinnen und Ehefrauen steckt darin?

Werkmeister: Alle Figuren sind natürlich frei erfunden. Allerdings spielt die Geschichte in reellen Kontexten, etwa im Umfeld des FC Bayern oder der Nationalmannschaft. Und was dieses Umfeld angeht, behaupte ich: Da ist mein Buch sehr nah an der Realität. Etwa, wie früh Fußballprofis in Strukturen geraten, in denen sie sich um wenige Dinge selbst kümmern müssen, was bekanntlich die Persönlichkeit deutlich prägen kann. Auch der ständige Erfolgsdruck, der auf ihnen lastet, die Häme, die sie einstecken müssen, wenn sie ihre hohe Bezahlung nicht mit Leistung rechtfertigen - das ist auch in Wirklichkeit so.

Wie sind Sie auf das Thema Spielerfrauen gekommen?

Werkmeister: Ich bin ein großer Fußballfan. Außerdem kenne ich mich durch meine Arbeit als Journalistin auch mit der Boulevard-Seite dieser Welt gut aus. Ich habe schon viele Promis interviewt, stand an roten Teppichen und habe auf Veranstaltungen mit mehr oder weniger illustrem Publikum gesessen. Das hat mich zu einigen Charakteren und Szenen im Buch inspiriert.

Heute sind etliche Spielerfrauen so prominent, dass sie selbst auf die Titelseite kommen. Was ist an Ann-Kathrin Brömmel (Freundin von Mario Götze) interessanter als an Uschi Müller (Frau von Gerd Müller)?

Werkmeister: Nun, Frau Müller hatte das Pech, dass es damals noch kein Instagram gab. Im Ernst, ich bezweifle, dass sie sich dort ständig in Unterwäsche gezeigt hätte, wie Frau Brömmel es gern tut. Einige aktuelle Spielerfrauen drängen massiver in die Öffentlichkeit als frühere Generationen. Sie nutzen den Ruhm ihrer erfolgreichen Männer und die Vielfalt der Medien bewusst, um selbst bekannt zu werden. Ihr Status als Spielerfrau wird so regelrecht zum Beruf.

Laut Klischee schmücken sich professionelle Fußballspieler mit Anhängseln, die schön, jung, dünn - und doof sind. Cathy Hummels, Frau von Mats Hummels, postete neulich bei Facebook ein Foto „aus Paris“ - sie war aber in Berlin. Sind wirklich alle so?

Werkmeister: Nein, beim Großteil handelt es sich um normale Frauen, die zufällig mit einem Profisportler zusammen sind - viele übrigens schon lange bevor dieser bekannt wurde. Doch von ihnen lesen wir wenig, da sie sich im Hintergrund aufhalten. Aufmerksamkeit bekommen die, die sich aktiv vermarkten und so das Image der modernen Spielerfrau prägen. Zum Glück gibt es auch ein paar, die nicht für unfreiwillig komische Äußerungen oder sexy Fotos bekannt sind. Anna Lewandowksa etwa, die Frau von Bayern-Stürmer Robert Lewandowksi. Sie gewann bei der Karate-Weltmeisterschaft 2008 mit der Nationalmannschaft die Bronzemedaille. Heute ist sie eine erfolgreiche Fitnesstrainerin und in Polen um ihrer selbst willen ein Star.

Mache Spielerfrauen haben tausende Follower bei Facebook. Werden die Texte von PR-Leuten geschrieben?

Werkmeister: Nein, das machen sie selbst. Cathy Hummels, Ann-Kathrin Brömmel und Montana Yorke, André Schürrles Verlobte, sind die aktivsten online.Sie veröffentlichen täglich: Bilder von sich, ihren Werbepartnern, ab und an mit den Jungs. Warum viele sich das angucken? Weil sie dabei verdammt gut aussehen und man ein bisschen teilhaben kann an ihrem scheinbar so glamourösen Leben. Geradezu erfrischend finde ich im Gegensatz dazu die Accounts von Sängerin Shakira, Weltstar und verheiratet mit Spaniens Gerard Piqué. Statt bearbeiteten und gestellten Bildern zeigt sie sich verschwitzt und ungeschminkt, beim Radfahren oder beim Herumalbern mit ihren Kindern.

Eine Ihrer Figuren, Mavie, entschließt sich nach der Trennung zum Studium. Finden sich echte Spielerfrauen nur in den Schubladen glamourös (Scarlett Gartmann, Model), bodenständig (Claudia Lahm, Hausfrau) oder sportlich (Ana Ivanović, Tennisspielerin)?

Werkmeister:Nein, mehrere studieren - Daniela Jehle, Partnerin von Marc-André ter Stegen, etwa Architektur, Julian Weigls Sarah Richmond Journalismus und Manuel Neuers Nina Wirtschaft. Noémie Happart, die Partnerin von Yannick Carrasco aus Belgien, die durch den Kuss im Champions League Finale weltweit bekannt wurde, zieht demonstrativ nicht zu ihm nach Madrid. Sondern sie studiert weiter in Liège Marketing. Ihr Motto lautet: Er hat seine Träume, die er verwirklicht, ich meine. Damit ist sie zum Glück nicht allein.

Wer ist bei Männern, wer bei Frauen besonders beliebt?

Werkmeister: Laut „Playboy“-Umfrage landen neben den Erwartbaren - Ann-Kathrin Brömmel, Scarlett Gartmann, Freundin von Marco Reus - auch Lisa Müller und Claudia Lahm in den Top Ten der Männer. Das finde ich beruhigend, denn Frau Lahm und Frau Müller sind attraktiv, aber sie haben es nicht nötig, dies ständig leichtbekleidet unter Beweis zu stellen. Lisa Müller ist auch bei Frauen sehr beliebt, weil sie natürlich und selbstbewusst ist. Sie kümmert sich lieber um ihre eigene Pferdezucht, als Thomas im Stadion zuzujubeln.

Heute ist die Fußballwelt international und professionell. Warum funktioniert die traditionelle Kombination „sie schön, er erfolgreich“ weiterhin so gut?

Werkmeister:Naja, seien wir ehrlich: Egal, was Männer von inneren Werten behaupten, sie wünschen sich meistens auch eine hübsche Partnerin, wenn sie die Wahl haben. Und Fußballstars haben die Wahl, so einfach ist das. Säße zwischen all den Models mit Gelnägeln, Spray-Tan und blonden Extensions jemand mit Bürstenhaarschnitt, wären wir sofort irritiert und würden uns fragen: Warum die?

Welche Spielerfrau hat sie am meisten überrascht?

Werkmeister: Coleen Rooney. Ich hatte aufgrund ihres schrillen Stils und ihres prollig auftretenden Wayne (Englands Kapitän) nicht unbedingt ein positives Bild. Dann fand ich heraus: Die Mutter dreier Jungs hat mehrere Bücher geschrieben, ist Modekolumnistin, Designerin und Moderatorin. Sie ist eine echte Businessfrau und engagiert sich außerdem für wohltätige Zwecke. In England sagen viele, sie sei längst erfolgreicher und beliebter als ihr Mann.

Das Interview führte Heide Fuhljahn.