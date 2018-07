Vettel-Sieg in Silverstone: Acht Punkte vor Hamilton

Silverstone (dpa) - Sebastian Vettel hat den Großen Preis von Großbritannien gewonnen und seine Führung in der WM-Wertung vor Lewis Hamilton ausgebaut. Im zehnten von 21 Saisonrennen in der Formel 1 setzte sich der Ferrari-Star aus Heppenheim am Sonntag in Silverstone vor seinem WM-Rivalen im Mercedes durch und hat nun acht Punkte Vorsprung auf den Briten.