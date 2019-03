Utrechts Bürgermeister: Wir gehen von terroristischem Motiv aus

Utrecht (dpa) - Der Anschlag in der niederländischen Stadt Utrecht war nach Einschätzung des Bürgermeisters ein Terrorakt. Man gehe von einem terroristischen Motiv aus, sagte Utrechts Bürgermeisters Jan van Zanen am Montag in einer Videobotschaft.