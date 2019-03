Utrechts Bürgermeister spricht von drei Toten nach Anschlag

Utrecht (dpa) - Bei dem Anschlag in der niederländischen Stadt Utrecht sind nach den Worten des Bürgermeisters drei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem seien neun Menschen verletzt worden, drei davon schwer, sagte Jan van Zanen am Montag in einer Videobotschaft.