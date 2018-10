Türkisches Gericht hebt Arrest und Ausreisesperre gegen US-Pastor auf

Izmir (dpa) - Der Hausarrest gegen den wegen Terrorvorwürfen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson ist aufgehoben, ebenso die Ausreisesperre gegen ihn. Das entschied am Freitag ein Gericht in der westtürkischen Provinz Izmir.