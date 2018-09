Streit um Diesel-Nachrüstung: Scheuer kündigt neues Konzept an

Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat ein neues Konzept angekündigt, um das Abgas von älteren Dieselautos sauberer zu machen. «Dazu brauchen wir aber auch die Automobilhersteller», sagte Scheuer in einer Videobotschaft am Freitag in Berlin.