Darmstadt (dpa) - Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss bekommt den Georg-Büchner-Preis 2019. Das teilte die Deutsche Akademie für

Sprache und Dichtung am Dienstag in Darmstadt mit. Der mit 50 000

Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in

Deutschland.