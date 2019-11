«Respektrente» zum Wort des Jahres gekürt

Wiesbaden (dpa) - «Respektrente» ist das Wort des Jahres 2019. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache am Freitag in Wiesbaden mitgeteilt. Auf den Plätzen zwei und drei landeten «Rollerchaos» und «Fridays for Future».