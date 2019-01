Opernsänger Theo Adam gestorben

Dresden (dpa) - Der renommierte Opernsänger Theo Adam ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in einem Dresdner Pflegeheim, wie die Familie der Deutschen Presse-Agentur am Freitag bestätigte. Zuerst hatte dnn online, die Onlineausgabe der «Dresdner Neuesten Nachrichten», darüber berichtet.