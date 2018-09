Nordkoreas Machthaber Kim will «bald» Seoul besuchen

Pjöngjang (dpa) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will nach eigenen Angaben «bald» die südkoreanische Hauptstadt Seoul besuchen. Das erklärte Kim am Mittwoch auf dem Gipfeltreffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In im nordkoreanischen Pjöngjang.