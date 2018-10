Merz kündigt offiziell Kandidatur für CDU-Vorsitz an

Düsseldorf/Berlin (dpa) - Der frühe Unionsfraktionschef Friedrich Merz will im Dezember auf dem Parteitag der CDU in Hamburg für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das teilte der 62 Jahre alte Jurist am Dienstag in einer Pressemitteilung offiziell mit.