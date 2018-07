Merkel lässt Lösung des Streit mit der CSU offen

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nicht darauf festgelegt, ob der erbitterte Migrationsstreit mit der CSU bereits am Sonntag gelöst werden kann. Sie werde alles daran setzen, dass es sowohl bei CDU als auch CSU Ergebnisse gebe, «bei denen wir Verantwortung für unser Land wahrnehmen können», sagte Merkel am Sonntag bei der Aufzeichnung des Sommerinterviews der ZDF-Sendung «Berlin direkt» auf die Frage, ob es am Ende des Tages noch eine Regierung und eine Unionsgemeinschaft geben werde.