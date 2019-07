Mehrheit der Linken in Bremen für Rot-Grün-Rot

Bremen (dpa) - Die Mitglieder der Linken in Bremen haben in einer Urabstimmung mehrheitlich für eine rot-grün-rote Regierungskoalition in dem Bundesland gestimmt. Das teilte die Partei am Montag nach der Auszählung der Stimmzettel mit.