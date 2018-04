Marius Müller-Westernhagen: Gebe alle Echos zurück

Berlin (dpa) - Marius Müller-Westernhagen will nach den Antisemitismus-Schlagzeilen um den Musikpreis Echo alle seine Trophäen zurückgeben. Das kündigte der Musiker am Dienstag auf Facebook und bei «Bild.de» an.