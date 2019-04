Kreise: EU-Staaten ebnen Weg für Handelsgespräche mit den USA

Brüssel (dpa) - Die EU hat sich nach monatelangem Tauziehen auf den Beginn der geplanten Handelsgespräche mit den USA verständigt. Eine Mehrheit der Mitgliedsländer will am kommenden Montag das Verhandlungsmandat für die EU-Handelsbeauftragte Cecilia Malmström beschließen, um US-Sonderzölle auf europäische Autos zu verhindern, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus EU-Kreisen erfuhr.