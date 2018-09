Kim und Moon wollen koreanische Halbinsel von Atomwaffen befreien

Pjöngjang (dpa) - Auf ihrem Gipfel in Pjöngjang haben Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un vereinbart, die koreanische Halbinsel von Atomwaffen zu befreien. Das erklärte Kim am Mittwoch nach der Unterzeichnung eines gemeinsamen Abkommens.