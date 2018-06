Italien: «Lifeline» darf in Malta anlegen

Rom (dpa) - Das Rettungsschiff «Lifeline» der deutschen Hilfsorganisation Mission Lifeline darf nach Aussagen der italienischen Regierung in Malta anlegen. Er habe mit dem maltesischen Premierminister Joseph Muscat telefoniert, erklärte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Dienstag. «Das Schiff der NGO Lifeline wird in Malta anlegen.»