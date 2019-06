Helikopter stürzt im Zentrum Manhattans auf Hochhaus - ein Toter

New York (dpa) - Beim Absturz eines Hubschraubers auf ein Hochhaus im New Yorker Stadtteil Manhattan ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das bestätigte die Feuerwehr der US-Ostküstenmetropole am Montag auf Twitter.