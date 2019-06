Ermittler: Regierungspräsident erlag Kopfschuss - Kein Suizid-Hinweis

Kassel (dpa) - Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist an einem Kopfschuss gestorben. Es gebe derzeit keinen Hinweis auf einen Suizid, teilten die Ermittler am Montag in Kassel mit.