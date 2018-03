Eishockey-Spieler Ehrhoff trägt deutsche Fahne bei der Schlussfeier

Pyeongchang (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff wird bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntag in Pyeongchang die deutsche Fahne tragen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund am Samstag bekannt.