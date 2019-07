Egan Bernal gewinnt als erster Kolumbianer die Tour de France

Paris (dpa) - Radprofi Egan Bernal hat als erster Kolumbianer die Tour de France gewonnen. Der 22-Jährige ist nach seinem Erfolg am Sonntag in Paris zugleich der jüngste Sieger des Rennens in der Nachkriegsgeschichte.