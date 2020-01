«Die Wolke»-Autorin Gudrun Pausewang gestorben

Bamberg (dpa) - Die Schriftstellerin Gudrun Pausewang («Die Wolke») ist tot. Sie starb am Donnerstagabend im Alter von 91 Jahren in der Nähe von Bamberg, wie ihr Sohn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.